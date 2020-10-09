С самого утра возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест

После того, как перед инфекционным отделением одной из киевских больниц 8 октября выстроилась длинная очередь "скорых", в Киеве образовались огромные очереди возле медицинских лабораторий, где делают тесты на коронавирус. Об этом пишет Главком.

Так, сообщается, что очереди образовались с самого утра. По данным издания, в 7 утра очередь из более 100 человек была у "ДНК-лаборатории" на проспекте Маяковского, 5.

Отмечается, что людям приходится занимать очередь еще с ночи, чтобы сдать тест.

Также в издании отметили, что люди в очереди не придерживаютчя социальной дистанции. Также есть люди без защитных масок.

Очередь на сдачу ПЦР-теста. Фото: Главком

Как сообщали Українські Новини, 8 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 804 до 250 538, количество умерших от заболевания - на 89 человек до 4 779 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 7,5%, новых летальных случаев - снизилось на 4,3%.

Также за последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.



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