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09 октября 2020, пятница, 11:00 152
Общество 2020-10-09T11:00:59+03:00
Українські Новини
Коек в больницах не хватает. Для больных коронавирусом откроют временные госпитали

Коек в больницах не хватает. Для больных коронавирусом откроют временные госпитали

Надежда Комендантова
Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Временные госпитали
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией, в то время как в Украине очередной антирекорд - за сутки 5,8 тысячи новых больных коронавирусом. 

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных на COVID...", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что число занятых больными или имеющими подозрение на COVID-19 специализированных коек достигло 21 тыс. при общем количестве таких коек в Украине в 37 тыс.

Степанов также указал, что с начала эпидемии удалось увеличить число коек с 12 до 37 тыс.

"Представьте себе, что если бы количество койкомест в больницах оставалось таким же, как было весной. Это были бы десятки тысяч смертей", – добавил министр.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 397 до 244 734, количество умерших от заболевания - на 93 человека до 4 690 по сравнению с предыдущими сутками.

Тем временем, перед инфекционным отделением одной из Киевских больниц 8 октября выстроилась длинная очередь "скорых".

А возле одной из лабораторий Киева образовалась очередь из десятков желающих сдать ПЦР-тест.

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