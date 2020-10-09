подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
ONLINE
9.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Херсонской области и города Херсона"

  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня"
09 октября 2020, пятница, 12:27 20
Общество 2020-10-09T12:28:33+03:00
Українські Новини
Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня"

Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня"

Кира Молчанова
Коронавирус, Михаил Радуцкий, коронавирус в Украине, карантин в Украине, карантин выходного дня
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Едва ли не каждый день в Украине фиксируют новые рекорды по заболеваемости коронавирусом, поэтому в стране хотят ввести "карантин выходного дня" – закрыть заведения не полностью, а только на субботу и воскресенье.

О такой инициативе рассказал в эфире передачи "Право навласть" нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести "карантин выходного дня". Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал депутат.

Радуцкий уточнил, что 10 октября в Офисе президента пройдет совещание, на котором будут менять карантинные правила.

Кроме того, изменения коснутся учебных заведений – школы и институты снова хотят отправить на дистанционное обучение.

По словам Радуцкого, эту идею поддерживает СНБО.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве выстроились огромные очереди возле медицинских лабораторий, где делают тесты на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Больше новостей о: Коронавирус Михаил Радуцкий коронавирус в Украине карантин в Украине карантин выходного дня

Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом
Новости
Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня" 12:27
В Минздраве опровергли информацию о возможной замене в больницах медицинского кислорода техническим 12:14
После шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать 12:08
Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка 11:50
Несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась 11:43
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok