Школы на дистанционке и закрытые рестораны на выходных. В Украине могут ввести "карантин выходного дня"

Едва ли не каждый день в Украине фиксируют новые рекорды по заболеваемости коронавирусом, поэтому в стране хотят ввести "карантин выходного дня" – закрыть заведения не полностью, а только на субботу и воскресенье.

О такой инициативе рассказал в эфире передачи "Право навласть" нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести "карантин выходного дня". Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит – ни на концерты, ни в рестораны, ни куда-то еще. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал депутат.

Радуцкий уточнил, что 10 октября в Офисе президента пройдет совещание, на котором будут менять карантинные правила.

Кроме того, изменения коснутся учебных заведений – школы и институты снова хотят отправить на дистанционное обучение.

По словам Радуцкого, эту идею поддерживает СНБО.

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