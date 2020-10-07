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07 октября 2020, среда, 22:28 225
Общество 2020-10-07T22:30:23+03:00
Українські Новини
В Киеве на карантин закрыты уже 4 школы. На "дистанционке" уже больше 400 классов

В Киеве на карантин закрыты уже 4 школы. На "дистанционке" уже больше 400 классов

Кира Молчанова
Киев, Карантин, Коронавирус, дистанционное обучение, Карантин в школах Киева
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 32 до 409 в сравнении с прошлыми сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 432 ученика и 334 учителя.

Также в столице временно закрыты 3 учреждения дошкольного образования и 56 групп.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 6 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 3, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 17 до 377.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 383 человек до 25 474, умерших - на 6 до 442.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 192 человека до 10 291, умерших - на 7 до 209.

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