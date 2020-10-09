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09 октября 2020, пятница, 13:48 114 Инфографика
Общество 2020-10-09T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве рекордные 567 новых случая коронавируса за сутки

В Киеве рекордные 567 новых случая коронавируса за сутки

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Киеве, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 8 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на рекордных 567 человек до 26 463, умерших - на 10 до 463.

Об этом сказал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"В столице впервые такое количество заболевших за сутки - 567 заболели. 10 случаев - летальные. Всего от коронавируса умерли 463 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463", - сказал он.

Заболели 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от 6 до 17 лет, а также 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди заболевших 29 медиков.

В больницы столицы 8 октября были госпитализированы 78 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 295 человек, всего коронавирус преодолели 9 411 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 117, Оболонском - 83 и Днепровском - 71 случай.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Также в Украине могут ввести "карантин выходного дня".

Ранее в Киеве выстроились огромные очереди возле медицинских лабораторий, где делают тесты на коронавирус. А здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

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