В Киеве заболеваемость коронавирусом снова приближается к 400 случаям в сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 6 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 383 человек до 25 474, умерших - на 6 до 442.

Об этом сказал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество заболевших в Киеве, к сожалению не уменьшается. За минувшие сутки - плюс 383 человека. 6 случаев - летальные. Всего коронавирус в Киеве унес жизни 442. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474", - сказал он.

Заболели 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 14 девочек от 3 месяцев до 16 лет, а также 144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет и 13 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди заболевших 15 медиков.

В больницы столицы 6 октября были госпитализированы 72 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 349 человек, всего коронавирус преодолели 8 894 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Деснянском районе - 71, Оболонском - 50 и Шевченковском - 49 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, на лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен.

Тем временем в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки.

Также эпидемиолог прогнозирует, что коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, а страну ждет жесткий карантин.

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