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  • В Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут
08 октября 2020, четверг, 09:17 18
Политика 2020-10-08T09:17:41+03:00
Українські Новини
В Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут

В Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут

Ольга Фандорина
Кабмин, Карантин, Местные выборы, Местные выборы-2020
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Пока в Украине идет 211-ый день карантина, в Кабмине исключают введение нового локдауна из-за коронавируса, также как и местные выборы тоже переносить не будут. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 753 до 239 337, количество умерших от заболевания - на 77 человек до 4 597.

25 октября в Украине впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветаи.

Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования.

 4 октября утвердили формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что вопрос о переносе местных выборов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обсуждается.

министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больные коронавирусной инфекцией смогут проголосовать на местных выборах 25 октября, подав сответствующую заявку до 20:00 23 октября.

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