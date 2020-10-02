Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников

Президент Владимир Зеленский одобрил возможность снятия Кабинетом Министров ограничений по заработным платам чиновников в период действия карантина.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №3991 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно принятым изменениям предусмотрено, что в период действия карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения COVID-19, правительству предоставляется право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод личности.

За принятие документа в целом проголосовали 255 депутатов.

Закон вступает в силу со 2 октября.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Однако Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось.

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