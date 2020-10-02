подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 22:15 299
Президент 2020-10-02T22:17:34+03:00
Українські Новини
Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников

Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников

Кира Молчанова
Кабмин, Карантин, Владимир Зеленский, Офис президента, зарплаты чиновников
Зеленский подписал. Фото: Офис президента Украины
Зеленский подписал. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский одобрил возможность снятия Кабинетом Министров ограничений по заработным платам чиновников в период действия карантина.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №3991 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно принятым изменениям предусмотрено, что в период действия карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения COVID-19, правительству предоставляется право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод личности.

За принятие документа в целом проголосовали 255 депутатов.

Закон вступает в силу со 2 октября.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Однако Офиса Президента ограничение зарплат чиновников на время карантина не коснулось. 

Больше новостей о: Кабмин Карантин Владимир Зеленский Офис президента зарплаты чиновников

Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь
Новости
Зеленский разрешил Кабмину снять карантинные ограничения по зарплатам чиновников 22:15
Выдавали себя за сотрудников банка. В Сумах с помощью call-центра воровали деньги у иностранцев 22:10
Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь 22:03
МАУ планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021 21:32
Минцифры договорилось с Microsoft о создании облачных сервисов на $500 млн 21:02
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Осень. Фото: pixabay
Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень 05:50 Карта
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен 11:38
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
больше новостей
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok