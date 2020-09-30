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30 сентября 2020, среда, 11:33 481
Кабмин 2020-09-30T11:34:15+03:00
Українські Новини
Перенос рабочих дней в 2021 и выплаты семьям погибших и инвалидам АТО: чем займутся министры в среду

Перенос рабочих дней в 2021 и выплаты семьям погибших и инвалидам АТО: чем займутся министры в среду

Надежда Комендантова
Кабмин, Выплаты, Заседание Кабмина, перенос рабочих дней
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров на заседнии в среду, 30 сентября, рассмотрит выделение Министерству по делам ветеранов 9,7 млн гривен для выплаты единоразовой помощи семьям погибших и людям, получившим инвалидность вследствие участия в антитеррорристеческой операции (АТО) и перенос рабочих дней в 2021 году.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Также в повестке ряд проектов законов: об активизации деятельности научных парков, об изменениях в закон "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" в части назначения главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Кабмином вместо Президента, об обеспечении участия украинцев в осуществлении правосудия.

Далее в повестке указаны 2 указа Президента - о выполнении в Украине резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и предотвращения ее попадания в руки негосударственных субъектов, включая террористов и об изменениях в положение о гостипендиях имени Левка Лукьяненко.

Также правительство намерено рассмотреть проекты постановлений об изменениях в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", о возможности заказа пользователям автомобилей в электронном виде электронного свидетельства о регистрации транспортного средства, об утверждении порядка ведения Реестра рассмотрения жалоб соискателей лицензий, лицензиатов на действия (бездействие) органов лицензирования о нарушении законодательства в сфере лицензирования.

Кроме этого, Кабмин рассмотрит увеличение в 30 раз компенсации за пребывание на станции "Академик Вернадский" для полярников пребывающих совокупно там до 390 дней и в 50 раз - пребывающим на станции совокупно более 390 дней.

Также в повестке - проект постановления о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины, и проекты распоряжений об утверждении плана мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы, о перераспределении расходов госбюджета-2020 для реализации совместных с международными финансовыми организациями инвестиционных проектов, ряд распоряжений о передаче имущества в госсобственность,

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин выделит единоразовую помощь в размере 1,6 млн гривен членам семей погибших военнослужащих, пребывавших на борту самолета Ан-26 Вооруженных сил.

Ранее Кабинет Министров запретил иностранцам въезд в Украину без страховки.

Тем временем, Рада, которая намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении, в среду, 30 сентября, рассмотрит во втором чтении законопроект № 3006а об обязательности предоставления "пакета малыша" в натуральном виде.

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