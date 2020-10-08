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08 октября 2020, четверг, 17:01 258
Экономика 2020-10-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил курс гривны. Официальный курс на пятницу и выходные

Нацбанк повысил курс гривны. Официальный курс на пятницу и выходные

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как доллар для платежных карт понизился в цене, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5382
1 доллар США 28,2836
1 швейцарский франк 30,8167
10 иен 2,6691
10 российских рублей 3,6545
1 евро 33,2799


Как сообщали Українські Новини, вчера курс гривны на межбанке вырос до 28,32 UAH/USD

Кроме того, международные резервы в сентябре резко сократились. В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Ранее эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку

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