Сегодня курс гривны на межбанке вырос до 28,32 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 28,32 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,32-28,36 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,31-28,33 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,30-28,32 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,29% с 23,74 UAH/USD до 28,32 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

Международные резервы Национального банка в сентябре сократились на 8,7% до 26,526 млрд долларов.

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