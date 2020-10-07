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07 октября 2020, среда, 10:17 192
Финансы 2020-10-07T10:20:33+03:00
Українські Новини
Международные резервы в сентябре резко сократились

Международные резервы в сентябре резко сократились

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Доллар, Международные резервы
Резервы НБУ заметно просели
Резервы НБУ заметно просели

В то время как доллар немного подешевел, международные резервы Национального банка в сентябре сократились на 8,7% до 26,526 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

По состоянию на 1 октября 2020 международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 525,7 млн долларов (в эквиваленте).

В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

Отмечается, что общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долларов (в эквиваленте).

В частности, 2 211,7 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долларов - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долларов (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долларов - от размещения ОВГЗ.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили 25,3 млрд долларов (в эквиваленте).

По итогам 2018 года международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).

Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года.

Тем временем курс доллара для платежных карт продолжает расти в цене

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