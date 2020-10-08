підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'ятницю і вихідні
08 жовтня 2020, четвер, 17:01 7
Економіка 2020-10-08T17:21:44+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'ятницю і вихідні

Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'ятницю і вихідні

Валерия Драгомирова
Курс валют, Національний банк України, Гривня
Курс долара
Курс долара

У той час, як долар для платіжних карт знизився в ціні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH / USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5382
1 долар США 28,2836
1 швейцарський франк 30,8167
10 ієн 2,6691
10 російських рублів 3,6545
1 євро 33,2799

Як повідомляли Українські Новини, вчора курс гривні на міжбанку виріс до 28,32 UAH / USD.

Крім того, міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Також курс долара може знову перейти психологічну позначку.

Більше новин про: Курс валют Національний банк України Гривня

Зеленський і Джонсон підписали нову угоду про співпрацю України й Великої Британії
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
Новини
У Запорізькій області 10-річний хлопчик випадково зарізав батька під час сварки батьків 17:16
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'ятницю і вихідні 17:01
Справу "смотрящого" Комарницького та забудови "Поділ Гранд Вінтаж" зам’яли після втручання Єрмака і Зеленського, – Гео Лерос 16:50
Дмитро Сологуб влаштував скандал перед іноземними інвесторами, — ЗМІ 16:35
Шкільні вчителі зможуть створювати власні навчальні плани. Новий держстандарт передбачає варіативність 16:23
більше новин
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Ховали в закритій труні. Рідні та близькі раптово померлого директора ліцею під Києвом спростували заяви чиновників райвно 12:19
Нацкорпус вимагає від Генпрокурора відкрити кримінальне провадження за фактом чергової поїздки Медведчука до РФ 11:11
Деньги
"Наш Край" заявив про провокації на виборах: зламали офіс, підкинули пакет з грошима 15:10 Документ
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов 12:50
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
У Києві осінні канікули відбудуться раніше, ніж планувалося. Фото: vv-hotel.com
У школах Києва вирішили перенести осінні канікули, - ЗМІ 16:40
більше новин
За 9 місяців Україна скоротила експорт продукції на 5,6%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok