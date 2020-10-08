Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс на п'ятницю і вихідні

У той час, як долар для платіжних карт знизився в ціні, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9-11 жовтня, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH / USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5382 1 долар США 28,2836 1 швейцарський франк 30,8167 10 ієн 2,6691 10 російських рублів 3,6545 1 євро 33,2799

Як повідомляли Українські Новини, вчора курс гривні на міжбанку виріс до 28,32 UAH / USD.

Крім того, міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Також курс долара може знову перейти психологічну позначку.

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