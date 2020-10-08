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08 октября 2020, четверг, 12:30 27
Финансы 2020-10-08T12:30:44+03:00
Українські Новини
Доллар для платежных карт понизился в цене

Доллар для платежных карт понизился в цене

Елена Новикова
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Курс доллара для платежных карт
Курс доллара для платежных карт

В четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 7 октября на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,00 коп. до 28,1100 UAH/USD, в то время, как доллар и евро продолжают падать и в обменных пунктах киевских банков.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 4,51 коп. до 32,8843 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,68 коп. до 33,5424 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,1100 28,4736 32,8843 33,5424 3,52 3,73
Максимальный 28,3300 28,7500 33,2200 33,9000 3,55 3,77
Минимальный 27,0000 28,3500 31,5000 33,4000 3,49 3,69

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

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