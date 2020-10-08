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08 октября 2020, четверг, 15:22 17
Транспорт 2020-10-08T15:22:06+03:00
Українські Новини
Авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Каппадокию с 27 декабря

Авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Каппадокию с 27 декабря

Александр Савич
Авиакомпании, Турция, Лоукост, Кайсери, Каппадокия, Лоукостер, SkyUp
SkyUp запускает рейсы в Каппадокию. Фото: facebook.com/skyup.aero
SkyUp запускает рейсы в Каппадокию. Фото: facebook.com/skyup.aero

Авиакомпания SkyUp намерена запустить рейсы "Киев – Кайсери (Турция)" с 27 декабря, тогда как ранее соообщалось, что Wizzair и Ryanair возобновляют рейсы из 7 городов во Львов.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"SkyUp открывает еще одно направление в Турцию – в город Кайсери, которое называют одним из ворот в Каппадокию. Будет летать дважды в неделю из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года", – сказано в нем.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Приобрести билеты можно только в обе стороны, стоимость билетов туда и обратно стартует от 5 390 гривен.

Как сообщали Українські новини, Windrose запустила рейс "Киев – Загреб – Киев".

Также "Международные авиалинии Украины" открыла новый рейс из Киева в Марса Алам (Египет) с 3 октября.

Кроме того, МАУ ожидает убытков в размере 60 млн долларов по итогам 2020 года.

Также МАУ отменила все рейсы в Ереван из-за армяно-азербайджанского конфликта, эскалация которого произошла ранее.

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