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07 октября 2020, среда, 14:37 178
Транспорт 2020-10-07T16:00:02+03:00
Українські Новини
Wizzair и Ryanair возобновят рейсы из 7 городов во Львов на период зимней навигации

Wizzair и Ryanair возобновят рейсы из 7 городов во Львов на период зимней навигации

Александр Савич
Львов, Авиакомпании, Ryanair, Wizzair, SkyUp, возобновление рейсов
Сразу несколько авиакомпаний возобновят рейсы во Львов. Фото: pic2.me
Сразу несколько авиакомпаний возобновят рейсы во Львов. Фото: pic2.me

Авиакомпания WizzAir (Венгрия) намерена возобновить рейсы из 3 городов, а авиакомпания Ryanair (Ирландия) – из 4 городов во Львов на период зимней навигации, в то время как Windrose запустила рейс "Киев – Загреб – Киев".

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" имения Данила Галицкого, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 3 октября возобновились рейсы Wizzair в Братиславу, с 20 октября запланированы рейсы в Таллинн, с 4 ноября – в Вильнюс.

Ryanair с 10 октября намерен возобновить полеты в Познань, с 27 октября – в Краков, с 25 октября – в Мемминген и Варшаву.

Кроме того, авиакомпания SkyUp запланировала рейсы из Львова в Дубаи 24 декабря, в Прагу – 1 ноября, Тель-Авив – 5 ноября, в Париж – 3 ноября, в Неаполь – 2 ноября.

Как сообщали Українські новини, МАУ открыла новый рейс на египетский курорт.

Также МАУ заявила, что ожидает убытков в размере 60 млн долларов по итогам 2020 года.

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