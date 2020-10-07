Wizzair и Ryanair возобновят рейсы из 7 городов во Львов на период зимней навигации

Сразу несколько авиакомпаний возобновят рейсы во Львов. Фото: pic2.me

Сразу несколько авиакомпаний возобновят рейсы во Львов. Фото: pic2.me

Авиакомпания WizzAir (Венгрия) намерена возобновить рейсы из 3 городов, а авиакомпания Ryanair (Ирландия) – из 4 городов во Львов на период зимней навигации, в то время как Windrose запустила рейс "Киев – Загреб – Киев".

Об этом говорится в сообщении международного аэропорта "Львов" имения Данила Галицкого, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 3 октября возобновились рейсы Wizzair в Братиславу, с 20 октября запланированы рейсы в Таллинн, с 4 ноября – в Вильнюс.

Ryanair с 10 октября намерен возобновить полеты в Познань, с 27 октября – в Краков, с 25 октября – в Мемминген и Варшаву.

Кроме того, авиакомпания SkyUp запланировала рейсы из Львова в Дубаи 24 декабря, в Прагу – 1 ноября, Тель-Авив – 5 ноября, в Париж – 3 ноября, в Неаполь – 2 ноября.

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