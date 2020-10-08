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08 жовтня 2020, четвер, 15:22 7
Транспорт 2020-10-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
Авіакомпанія SkyUp запустить рейси з Києва до Каппадокії з 27 грудня

Авіакомпанія SkyUp запустить рейси з Києва до Каппадокії з 27 грудня

Александр Савич
SkyUp, Авіарейс, Кападокія, Туреччна
SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Після того, як лоукострери Wizzair і Ryanair заявили про відновлення рейсів з 7 міст до Львова, авіакомпанія SkyUp має намір запустити рейси "Київ - Кайсері (Туреччина)" з 27 грудня.що 

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"SkyUp відкриває ще один напрямок в Туреччину - в місто Кайсері, яке називають одним з воріт в Каппадокії. Буде літати двічі на тиждень з Києва. Перший рейс відбудеться 27 грудня 2020 року", - сказано в ньому.

Зазначається, що рейси будуть виконуватися щочетверга і щонеділі.

Придбати квитки можна тільки в обидві сторони, вартість квитків туди і назад стартує від 5 390 гривень.

Як повідомляли Українські новини, Windrose запустила рейс "Київ - Загреб - Київ".

Також "Міжнародні авіалінії України" відкрила новий рейс з Києва в Марса Алам (Єгипет) з 3 жовтня.

Крім того, МАУ очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

Також МАУ скасувала всі рейси до Єревану через вірмено-азербайджанську війну, ескалація якої сталася раніше.

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