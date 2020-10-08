Авіакомпанія SkyUp запустить рейси з Києва до Каппадокії з 27 грудня

Wizzair і Ryanair заявили про відновлення рейсів з 7 міст до Львова , а віакомпанія SkyUp має намір запустити рейси "Київ - Кайсері (Туреччина)" з 27 грудня.що Після того, як лоукостреривіакомпанія SkyUp має намір запустити рейси "Київ - Кайсері (Туреччина)" з 27 грудня.що

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"SkyUp відкриває ще один напрямок в Туреччину - в місто Кайсері, яке називають одним з воріт в Каппадокії. Буде літати двічі на тиждень з Києва. Перший рейс відбудеться 27 грудня 2020 року", - сказано в ньому.

Зазначається, що рейси будуть виконуватися щочетверга і щонеділі.

Придбати квитки можна тільки в обидві сторони, вартість квитків туди і назад стартує від 5 390 гривень.

Як повідомляли Українські новини, Windrose запустила рейс "Київ - Загреб - Київ".

Також "Міжнародні авіалінії України" відкрила новий рейс з Києва в Марса Алам (Єгипет) з 3 жовтня.

Крім того, МАУ очікує збитків у розмірі 60 млн доларів за підсумками 2020 року.

Також МАУ скасувала всі рейси до Єревану через вірмено-азербайджанську війну, ескалація якої сталася раніше.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини