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07 октября 2020, среда, 17:36 370
Мир 2020-10-07T18:15:02+03:00
Українські Новини
Все рейсы в Ереван от МАУ отменены из-за армяно-азербайжанского конфликта

Все рейсы в Ереван от МАУ отменены из-за армяно-азербайжанского конфликта

Ольга Фандорина
Азербайджан, Армения, Международные авиалинии Украины, Авиаперелеты, Международные авиаперелеты
Авиаперелеты. Фото: pixabay.com
Авиаперелеты. Фото: pixabay.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все рейсы в Ереван (Армения) по 31 октября из-за обострения армянско-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта", - сказано в нем.

Отмечается, что данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок.

МАУ внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября.

МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации.

Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь.

Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).

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