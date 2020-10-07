Все рейсы в Ереван от МАУ отменены из-за армяно-азербайжанского конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила все рейсы в Ереван (Армения) по 31 октября из-за обострения армянско-азербайджанского конфликта. Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини. "Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года. Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта", - сказано в нем. Отмечается, что данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок. МАУ внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь. Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в\/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).