МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт с 3 октября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена открыть новый рейс из Киева в Марса Алам (Египет) с 3 октября, в то время как авиакомпания отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Международные Авиалинии Украины" рады сообщить о возможности посетить европейский курорт Египта – Марса Алам. Это новое для украинцев курортное направление, которое славится своим кайтсерфингом, коралловыми рифами и богатой морской фауной", – сказано в нем.

Отмечается, что рейсы начнут выполняться каждую субботу с 3 октября по 16 января 2021 года.

Вылет из Киева запланирован в 10:00, прибытие в аэропорт Марса Алама в 13:10, назад – в 14:10, прибытие в Киев в 19:30.

Авиакомпания будет осуществлять данный рейс в сотрудничестве с туристическим оператором "Феєрія Мандрів".

Как сообщали Українські новини, МАУ разрешила менять дату вылета неоднократно и бесплатно.

Также в сентября МАУ отменила рейсы в 12 городов.

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