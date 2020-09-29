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29 сентября 2020, вторник, 15:54 12
Общество 2020-09-29T15:54:13+03:00
Українські Новини
МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт с 3 октября

МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт с 3 октября

Александр Савич
Авиакомпании, Египет, Курорты, МАУ, Международные авиалинии Украины, авиарейсы, Открытие авиарейса
МАУ откроет новый рейс на египетский курорт
МАУ откроет новый рейс на египетский курорт

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена открыть новый рейс из Киева в Марса Алам (Египет) с 3 октября, в то время как авиакомпания отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Международные Авиалинии Украины" рады сообщить о возможности посетить европейский курорт Египта – Марса Алам. Это новое для украинцев курортное направление, которое славится своим кайтсерфингом, коралловыми рифами и богатой морской фауной", – сказано в нем.

Отмечается, что рейсы начнут выполняться каждую субботу с 3 октября по 16 января 2021 года.

Вылет из Киева запланирован в 10:00, прибытие в аэропорт Марса Алама в 13:10, назад – в 14:10, прибытие в Киев в 19:30.

Авиакомпания будет осуществлять данный рейс в сотрудничестве с туристическим оператором "Феєрія Мандрів".

Как сообщали Українські новини, МАУ разрешила менять дату вылета неоднократно и бесплатно.

Также в сентября МАУ отменила рейсы в 12 городов.

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