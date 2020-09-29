МАУ намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт с 3 октября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена открыть новый рейс из Киева в Марса Алам (Египет) с 3 октября, в то время как авиакомпания отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта. Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини. "Международные Авиалинии Украины" рады сообщить о возможности посетить европейский курорт Египта – Марса Алам. Это новое для украинцев курортное направление, которое славится своим кайтсерфингом, коралловыми рифами и богатой морской фауной", – сказано в нем. Отмечается, что рейсы начнут выполняться каждую субботу с 3 октября по 16 января 2021 года.Вылет из Киева запланирован в 10:00, прибытие в аэропорт Марса Алама в 13:10, назад – в 14:10, прибытие в Киев в 19:30. Авиакомпания будет осуществлять данный рейс в сотрудничестве с туристическим оператором "Феєрія Мандрів". Как сообщали Українські новини, МАУ разрешила менять дату вылета неоднократно и бесплатно. Также в сентября МАУ отменила рейсы в 12 городов.