МАУ озвучила сумму убытков за 2020 год

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая сократила 900 сотрудников в период карантина, ожидает убытков в размере 60 млн долларов по итогам 2020 года.

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил в интервью изданию "Бизнес.Цензор", передают Українськi Новини.

"Я думаю, сумма убытков будет на уровне 60 млн долларов", - сказал он.

При этом Дыхне отметил, что в МАУ не делали корректировку бюджета, потому что тяжело спрогнозировать, чем закончится текущий год.

По его словам, 2019 год компания, согласно стандартам бухучета, закончила с чистой прибылью 1,68 млрд гривен в основном за счет курсовых разниц.

Также президент МАУ заявил, что до начала карантина один из акционеров авиакомпании оказывал финансовую помощь МАУ, что было связано с бизнес-моделью, которую компания намеривалась реализовать в 2020 году.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ намерена вывести из эксплуатации 5 самолетов до 2021 года.

Также компания решила закрыть свои представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Ранее Дыхне отметил, что существенное снижение объемов деятельности авиакомпании, по состоянию на конец мая, повлекло вынужденное сокращение 900 сотрудников компании.

Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.

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