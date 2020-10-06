МАУ озвучила сумму убытков за 2020 год

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая сократила 900 сотрудников в период карантина, ожидает убытков в размере 60 млн долларов по итогам 2020 года. Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил в интервью изданию "Бизнес.Цензор", передают Українськi Новини. "Я думаю, сумма убытков будет на уровне 60 млн долларов", - сказал он. При этом Дыхне отметил, что в МАУ не делали корректировку бюджета, потому что тяжело спрогнозировать, чем закончится текущий год. По его словам, 2019 год компания, согласно стандартам бухучета, закончила с чистой прибылью 1,68 млрд гривен в основном за счет курсовых разниц. Также президент МАУ заявил, что до начала карантина один из акционеров авиакомпании оказывал финансовую помощь МАУ, что было связано с бизнес-моделью, которую компания намеривалась реализовать в 2020 году. Как сообщали Українськi Новини, МАУ намерена вывести из эксплуатации 5 самолетов до 2021 года. Также компания решила закрыть свои представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси. Ранее Дыхне отметил, что существенное снижение объемов деятельности авиакомпании, по состоянию на конец мая, повлекло вынужденное сокращение 900 сотрудников компании. Как сообщали Українські Новини, МАУ пришлось сократить 900 сотрудников в период карантина.