Windrose запустила рейс "Киев – Загреб – Киев" с сегодняшнего дня

Авиакомпания Windrose с 4 октября этого года начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению "Киев – Загреб – Киев", тогда как ранее о возобновлении этих авиарейсов писал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини. Полеты из Киева в столицу Хорватии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Авиарейс 7W765 "Киев – Загреб": вылет в 11:30, прилет в 12:40; время в пути 2 часа 10 минут. Авиарейс 7W766 "Загреб – Киев": вылет в 13:25, прилет в 16:20; время в пути 1 час 55 минут. Аэропорт вылета – "Борисполь", терминал Д, авиарейсы выполняются на самолетах: ATR72-600 и Embraer T-145. Стоимость авиабилета учитывает багаж весом до 23 кг. Как сообщали Українські новини, МАУ планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021. Также МАУ приостановила полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан до ноября. Кроме того, МАУ временно отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией азербайджано-армянского конфликта.