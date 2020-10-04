Windrose запустила рейс "Киев – Загреб – Киев" с сегодняшнего дня

Windrose с 4 октября будет выполнять рейсы из Киева в Загреб. Фото: Facebook / WINDROSE airlines

Windrose с 4 октября будет выполнять рейсы из Киева в Загреб. Фото: Facebook / WINDROSE airlines

Авиакомпания Windrose с 4 октября этого года начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению "Киев – Загреб – Киев", тогда как ранее о возобновлении этих авиарейсов писал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Полеты из Киева в столицу Хорватии будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Авиарейс 7W765 "Киев – Загреб": вылет в 11:30, прилет в 12:40; время в пути 2 часа 10 минут.

Авиарейс 7W766 "Загреб – Киев": вылет в 13:25, прилет в 16:20; время в пути 1 час 55 минут.

Аэропорт вылета – "Борисполь", терминал Д, авиарейсы выполняются на самолетах: ATR72-600 и Embraer T-145.

Стоимость авиабилета учитывает багаж весом до 23 кг.

Как сообщали Українські новини, МАУ планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021.

Также МАУ приостановила полеты в Баку из-за ограничений на въезд в Азербайджан до ноября.

Кроме того, МАУ временно отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией азербайджано-армянского конфликта.

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