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  • Глава НБУ Шевченко рассказал, за что Рожковой и Сологубу объявили выговор
08 октября 2020, четверг, 13:31 266
Экономика 2020-10-08T14:30:03+03:00
Українські Новини
Глава НБУ Шевченко рассказал, за что Рожковой и Сологубу объявили выговор

Глава НБУ Шевченко рассказал, за что Рожковой и Сологубу объявили выговор

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Выговор, Кирилл Шевченко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Глава НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: Facebook/Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко. Фото: Facebook/Кирилл Шевченко

Глава Национального банка Кирилл Шевченко объясняет объявление выговора первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу нарушением стратегии коммуникаций центробанка.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Зеркало недели", передают Українськi Новини. 

"Как вы знаете, основой взаимодействия Нацбанка с обществом, бизнесом, международным партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в центробанке. Несмотря на это, она является обязательной для всех работников без исключения. Неважно, какая у тебя должность, или как долго ты работаешь в НБУ. Стратегия коммуникаций одна для всех", - сообщил председатель.

По его словам, одним из принципов этой стратегии является "политика единого голоса" (One voice policy), согласно которой команда единомышленников в Нацбанке должна придерживаться единой позиции и избегать разногласий в коммуникациях. 

"Высказывание контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с Международным валютным фондом (МВФ) , который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили политику коммуникаций, и было принято решение совета НБУ", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ.

Также член совета Национального банка Виталий Шапран намекнул первому замглавы Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу о возможной физической расправе с ними в 90-е годы из-за отказа добровольно уволиться.

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