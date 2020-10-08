Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу

Порушенням стратегії комунікацій центробанку лава Національного банку Кирило Шевченко пояснює оголошення догани першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу .

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передають Українські Новини.

"Як ви знаєте, основою взаємодії Нацбанку з суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Цю стратегію було затверджено ще до того, як я почав працювати у центробанку. Незважаючи на це, вона є обов'язковою для всіх працівників без винятку. Неважливо, яка у тебе посада або як довго ти працюєш в НБУ. Стратегія комунікацій одна для всіх", - повідомив голова.

З його слів, одним з принципів цієї стратегії є "політика єдиного голосу" (One voice policy), згідно з якою команда однодумців у Нацбанку повинна дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

"Висловлювання контрастних поглядів різними членами однієї команди може зашкодити нашому взаєморозумінню з міжнародними партнерами. Особливо це актуально на тлі активного діалогу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який у нас йде зараз. З огляду на те, що окремі члени нашої команди порушили політику комунікацій, і було прийнято рішення ради НБУ", - підкреслив Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ.

Також член ради Національного банку Віталій Шапран натякнув першому заступнику глави Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу про можливу фізичну розправу з ними в 90-і роки через відмову добровільно звільнитися.

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