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  • Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
08 жовтня 2020, четвер, 13:31 8
Економіка 2020-10-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу

Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Національний банк України, Катерина Рожкова, Догана, Кирило Шевченко, Дмитро Сологуб
Кирило Шевченко. Фото: Facebook / Кирило Шевченко
Кирило Шевченко. Фото: Facebook / Кирило Шевченко

Порушенням стратегії комунікацій центробанку лава Національного банку Кирило Шевченко пояснює оголошення догани першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передають Українські Новини. 

"Як ви знаєте, основою взаємодії Нацбанку з суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Цю стратегію було затверджено ще до того, як я почав працювати у центробанку. Незважаючи на це, вона є обов'язковою для всіх працівників без винятку. Неважливо, яка у тебе посада або як довго ти працюєш в НБУ. Стратегія комунікацій одна для всіх", - повідомив голова.

З його слів, одним з принципів цієї стратегії є "політика єдиного голосу" (One voice policy), згідно з якою команда однодумців у Нацбанку повинна дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

"Висловлювання контрастних поглядів різними членами однієї команди може зашкодити нашому взаєморозумінню з міжнародними партнерами. Особливо це актуально на тлі активного діалогу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який у нас йде зараз. З огляду на те, що окремі члени нашої команди порушили політику комунікацій, і було прийнято рішення ради НБУ", - підкреслив Шевченко.

Як повідомляли Українські Новини, Рожкова пояснила отримання догани від Ради НБУ спілкуванням зі ЗМІ.

Також член ради Національного банку Віталій Шапран натякнув першому заступнику глави Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу про можливу фізичну розправу з ними в 90-і роки через відмову добровільно звільнитися.

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Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу
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