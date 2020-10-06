Член совета НБУ Шапран намекнул, что Рожкову и Сологуба "в лихие 90-е" убили бы

Член совета Национального банка Виталий Шапран намекнул первому замглавы НБУ Катерине Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу о возможной физической расправе с ними в 90-е годы из-за отказа добровольно уволиться.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Дополнительно могу поделиться своими интересными наблюдениями. Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, просто уже уволили бы всех старых членов правления и набрали новых. А так, я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-х годах некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)", - написал Шапран.

При этом он добавил, что во времена экс-президентов Украины Виктора Ющенко, а затем и Виктора Януковича членов правления НБУ могли бы уволить "в лучших рейдерских традициях".

"А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так, надеюсь, лет через 10-15 мы заживем и с лучшими европейскими стандартами, когда при смене команды "несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри", - добавил Шапран.

Пост Шапрана. Скриншот: Facebook

Как сообщали Українські Новини, ранее Совет НБУ объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка.

Первый замглавы Национального банка Катерина Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета НБУ, потому что общалась со СМИ.

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