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06 октября 2020, вторник, 11:06 336
Экономика 2020-10-06T11:06:14+03:00
Українські Новини
Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ

Рожкова объяснила получение выговора от Совета НБУ общением со СМИ

Валерия Драгомирова
Недоверие, Совет НБУ, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб
Екатерина Рожкова. Фото: Facebook/НБУ
Екатерина Рожкова. Фото: Facebook/НБУ

Первый замглавы Национального банка Катерина Рожкова объяснила, что получила выговор от Совета НБУ, потому что общалась со СМИ.

Об этом она написала в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Вопрос: Чем именно мы с Дмитрием Сологубом могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие? Варианты ответов: стабильный банковский сектор во время пандемии; снижение инфляции до целевого уровня; однозначные ставки по кредитам; прозрачные коммуникации. Если серьезно, здесь есть правильный ответ - это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод", - написала Рожкова.

Она объяснила, что вместе с Сологубом предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке.

"Мы говорили, что независимость НБУ - это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось «ночью вызывающе топором", - подчеркнула первый замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу за нарушение распорядительных актов Нацбанка.

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