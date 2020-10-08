Доллар и евро продолжают падать. Курс валют на 8 октября

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 октября на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,65 коп. до 32,9952 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,92 коп. до 33,4406 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2255 28,4433 32,9952 33,4406 3,26 3,76 Максимальный 28,3200 28,6000 33,2000 33,7500 3,60 4,00 Минимальный 28,0300 28,3100 32,6300 33,1900 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD, пока украинцы продолжают сдавать валюту.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 28,32 UAH/USD.

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