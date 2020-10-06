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06 октября 2020, вторник, 15:39 822
Финансы 2020-10-06T15:42:45+03:00
Українські Новини
Население продолжает сдавать валюту

Население продолжает сдавать валюту

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Банки, Доллары
Население больше сдает валюты, чем покупает
Население больше сдает валюты, чем покупает

В то время как гривна продолжает дешеветь, в сентябре население продало валюты на 135,5 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в сентябре чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В сентябре население продало 1 483 млн долларов и купило 1 347,5 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 1 256,9 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Финансисты прогнозируют курс гривны в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.

Национальый банк Украины ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

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