Население продолжает сдавать валюту

Население больше сдает валюты, чем покупает

Население больше сдает валюты, чем покупает

В то время как гривна продолжает дешеветь, в сентябре население продало валюты на 135,5 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в сентябре чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В сентябре население продало 1 483 млн долларов и купило 1 347,5 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 1 256,9 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

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