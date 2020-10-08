Долар і євро продовжують падати. Курс валют на 8 жовтня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 3,61 коп. до 28,4433 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 3,09 коп. до 28,2255 UAH/USD у порівнянні з 7 жовтня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,65 коп. до 32,9952 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,92 коп. до 33,4406 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,2255 28,4433 32,9952 33,4406 3,26 3,76 Максимальний 28,3200 28,6000 33,2000 33,7500 3,60 4,00 Мінімальний 28,0300 28,3100 32,6300 33,1900 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, експерти дали прогноз курсу до кінця 2020 року. У найближчі пару тижнів очікується курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD, поки українці продовжують здавати валюту.

Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. в середу зміцнився на 2 коп. до 28,32 UAH/USD.

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