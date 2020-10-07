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07 октября 2020, среда, 10:30 126
Экономика 2020-10-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро среди недели обвалились. Курс валют на 7 октября

Доллар и евро среди недели обвалились. Курс валют на 7 октября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 октября на 5,28 коп. до 28,4864 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,95 коп. до 28,2545 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,95 коп. до 33,0182 UAH/EUR, курс продажи понизился на 8,61 коп. до 33,4888 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,2545 28,4864 33,0182 33,4888 3,29 3,82
Максимальный 28,4000 28,6000 33,2000 33,8000 3,61 5,00
Минимальный 28,0300 28,3800 32,7500 33,2500 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, международные резервы Национального банка в сентябре сократились на 8,7% до 26,526 млрд долларов.

Тем временем эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD. 

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек


Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

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