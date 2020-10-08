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08 октября 2020, четверг, 08:55 72
Экономика 2020-10-08T08:55:43+03:00
Українські Новини
Гривна дорожает. Официальный курс валют на четверг

Гривна дорожает. Официальный курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4898
1 доллар США 28,3240
1 швейцарский франк 30,8927
10 иен 2,6725
10 российских рублей 3,6277
1 евро 33,3303

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD, пока  украинцы продолжают сдавать валюту.

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 2 коп. до 28,32 UAH/USD.

 

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