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07 октября 2020, среда, 08:29 91
Экономика 2020-10-07T09:15:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара немного подешевел. Официальный курс валют в среду

Курс доллара немного подешевел. Официальный курс валют в среду

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс гривны.
Курс гривны.

В то время, как украинцы продолжают сдавать валюту, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7539
1 доллар США 28,3639
1 швейцарский франк 31,0497
10 иен 2,6853
10 российских рублей 3,6530
1 евро 33,4822


Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD. 

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек

Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.

Тем временем курс доллара для платежных карт продолжает расти в цене




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