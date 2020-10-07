Курс доллара немного подешевел. Официальный курс валют в среду

В то время, как украинцы продолжают сдавать валюту, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,7539 1 доллар США 28,3639 1 швейцарский франк 31,0497 10 иен 2,6853 10 российских рублей 3,6530 1 евро 33,4822



Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек.



Также курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре.



Тем временем курс доллара для платежных карт продолжает расти в цене.









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