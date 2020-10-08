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08 октября 2020, четверг, 07:00 120 Новости дня
Политика 2020-10-08T07:00:01+03:00
Українські Новини
Порошенко стало хуже, Патона заменил 69-летний физик, школьные каникулы переносят

Порошенко стало хуже, Патона заменил 69-летний физик, школьные каникулы переносят

Денис Иванеско
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Главное за день
Главное за день

Порошенко стало хуже – у него двухсторонняя пневмония на фоне коронавируса. Об этом сообщила его жена Марина, которая ведет его партию в Киевсовет. Еще она пожаловалась, что кровь у мужа слишком густая, а корону подхватила и дочь Евгения. Сейчас они лечатся в недавно открывшийся частной больнице, где сутки пребывания обходятся в 11 500 грн.


Преемником 101-летнего Патона, который умер на посту президента национальной академии наук, стал 69-академик физик Анатолий Загородний. Он работает в Институте теоретической физики и Киевском университете.  Возраст научных работников – одна из основных проблем нашей академии. Большинство – глубоко пенсионного возраста, написал снявшийся недавно с выборов президента НАНУ Богдан Данилишин.
Средний возраст младших научных сотрудников – 42 года, докторов наук – 65, академиков – 77. Патон возглавил НАНУ, когда ему было 42 и нещадно убирал с руководящих постов всех пенсионеров. Но, по иронии судьбы, сам потом превратил НАНУ в "академию пенсионеров". 

Коболеву и руководству Нефтегаза, который показал убытки в 11,5 млрд грн и, согласно аудиту, недоплатил в бюджет 75 млрд грн, не грозит даже штаф. Максимум – не выплатят премию, – говорит член Набсовета Нефтегаза.
Коболев и правление получили бонус $40 млн как 1% отсуженного у Газпрома. Но компенсировать даже 1% допущенного ими убытка они не собираются. 

Из-за карантина переносят каникулы в киевских школах. Они начнутся раньше – 21 октября, а не 26, как планировали ранее. Продолжительность останется та же – неделя.

В четверг будут дожди, а с пятницы обещают переменную облачность и даже осеннее тепло до +20. 

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