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07 октября 2020, среда, 06:00 199 Инфографика
Жизнь 2020-10-07T06:00:02+03:00
Українські Новини
Зимние куртки доставать рано. Какой будет осень в Украине

Зимние куртки доставать рано. Какой будет осень в Украине

Надежда Комендантова
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Осень. Фото: pixabay.com
Осень. Фото: pixabay.com

В то время как первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, в целом, по словам синоптиков, очень будет теплой. Чего украинцам ждать от осени в этом году и бояться ли аграриям заморозков — об этом по просьбе Радио НВ рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Даже учитывая текущие климатические изменения, сроки прихода осени в Украине почти не изменились. То есть она наступает. Но дело в том, что эта осень затягивается до начала зимнего периода, и таким образом осенний период у нас становится достаточно продолжительным.

Сентябрь в Украине оказался где-то третьим по количеству теплых дней за всю историю украинской метеорологии, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Думаю, что и октябрь будет аналогичным, температура воздуха будет значительно выше нормы. Вероятность похолодания, конечно, существует — оно наиболее вероятно где-то в третьей декаде октября.

Хотя до тропического [климата нам] еще далеко, однако сроки сева [зерновых] действительно немного сдвинулись. Впрочем, следует понимать, что есть оптимальные, а есть допустимые сроки сева. В этой ситуации мы говорим о последних, когда можно сеять [зерновые культуры] еще даже до середины октября. Но ни в коем случае не позднее, иначе очень велик риск того, что даже если посевы взойдут, зимой они погибнут.

[За этот год потеря урожая из-за засухи] больше всего наблюдалась на юге Украины, особенно в Одесской, Николаевской, частично Херсонской и в некоторых центральных областях. Но в принципе, общая ситуация с обеспечением влагой верхних слоев почвы под озимые культуры (уже посеянные и те, которые еще посеют) в Украине даже хорошая. То есть существуют все основания говорить о том, что будут и сходы, и кущение, и, таким образом, озимые культуры «войдут» в зиму.

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Напомним, синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. 

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