Аудит "Нефтегаза" показал потери госбюджета в 75 млрд грн - больше, чем отсудили у "Газпрома"

Аудиторы обнаружили в работе "Нафтогаза" нарушений на 225 млрд гривень, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривень. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Ревизоры насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд гривен. Согласно процедуре обработки выводов, "Нафтогаз" должен время для изучения документа и на представление замечаний к изложенных в акте ревизии фактов, в итоге и сделал.

Часть из них была учтена, однако даже с учетом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу.

В "Нафтогазе" изданию подтвердили, что получили от Держаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения. "В ответ компания предоставила свои возражения к акту Дасу, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", - отметили в пресс-службе НАК.

Многостраничный документ, который попал в распоряжение ЭП, содержит данные о нарушениях различного характера.

Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления "Нафтогаза", и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое.

Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов.

Первый - начисление резерва сомнительных долгов при не утвержден финансовом плане (по 2018 и 9 месяцев 2019 - "ЭП".) На 38,4 млрд гривен. Поэтому, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Второй - выявление Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгаз" на 37,3 млрд гривен. Как результат - "Нафтогаз" не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Третий - занижение доходов из-за не отражение в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.

Четвертый - неподписания актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 на 2,1 млрд гривен.

Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета чпри установленные ими финансовых нарушениях превышает 75 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен.

Также Коболев заявил, что Украина получит от "Газпрома" $2 млрд по транзитному контракту в 2020.

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