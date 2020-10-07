Руководство "Нефтегаза" не сможет рассчитывать на премии при убытках по итогу года, о штрафах пока не говорят

Если НАК "Нефтегаз Украины" завершит 2020 год с убытком, то руководство не сможет рассчитывать на получение премий по итогу работы в текущем году.

Об этом "Українським новинам" заявил источник, знакомый с условиями оплаты работы руководства компании.

"Если убыток будет по итогу года, то никаких премий быть не может", - заявил собеседник.

При этом он отметил, что о каких-либо других действиях, которые могут быть применимы к руководству компании в случае убытков, можно будет говорить после получения окончательных данных за год и анализа причин и размера убытков.

Ранее оклад членов правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" составляли 520 тыс. гривен, а выплата ежемесячных премий и прочего вознаграждения должны выплачиваться согласно коллективному договору, говорится в условиях контракта, утвержденных Министерством экономического развития и торговли приказом №681 от 13 апреля 2016.

Публично условия контрактов с руководством "Нефтегаза" не разглашаются.

Кроме того, "Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

В январе-июне 2020 года группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" получила чистый убыток в размере 11,541 млрд гривен.

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