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07 жовтня 2020, середа, 18:58 4
Фінанси 2020-10-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні курс гривні на міжбанку виріс до 28,32 UAH/USD

Сьогодні курс гривні на міжбанку виріс до 28,32 UAH/USD

Кира Молчанова
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Гроші.
Гроші.

На міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок курс гривні на 6 коп. в середу зміцнився на 2 коп. до 28,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,32-28,36 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,31-28,33 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,30-28,32 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,29% з 23,74 UAH/USD до 28,32 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 жовтня, на 3,70 коп. до 28,3639 UAH/USD.

Крім того, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн/$ – курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні. Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки у 28,5 грн за долар.

Тим часом у вересні Міжнародні резерви Національного банку скоротилися на 8,7%. Станом на 1 жовтня 2020 міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 525,7 млн ​​доларів (в еквіваленті).

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