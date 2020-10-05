После выходных курс гривны на межбанке продолжил снижаться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 28,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,38-28,41 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,37-28,39 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,40-28,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,62% с 23,74 UAH/USD до 28,40 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Также 5 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 2 октября на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

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