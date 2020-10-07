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07 октября 2020, среда, 16:39 12
Верховная Рада и партии 2020-10-07T16:40:33+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" подала в суд на горизбирком Николаева из-за регистрации ОПЗЖ, – Ильюк

"Слуга народа" подала в суд на горизбирком Николаева из-за регистрации ОПЗЖ, – Ильюк

Сергей Паламаренко
Слуга народа, Артем Ильюк, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Николаевский горизбирком
Артем Ильюк. Фото: Facebook
Артем Ильюк. Фото: Facebook

Председатель Николаевской городской организации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ на местных выборах.

Об этом Ильюк заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уверен, что такие действия "Слуги народа" являются частью спланированной кампания по недопуску на выборы их главного оппонента - ОПЗЖ.

"Партия власти подала в суд на избирком Николаева из-за регистрации кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Я в очередной раз обращаю внимание - это целенаправленная политика борьбы с главным оппонентом "слуг" на местных выборах. Это не просто мое мнение, это факт. Они уже отменили выборы в общинах Донбасса, где ОПЗЖ пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на Николаев", - написал политик.

По его мнению, "Слуги народа" боятся потерять власть в Николаеве, проиграв выборы ОПЗЖ, которая в последнее время лидирует в гонке электоральных симпатий.

"Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе. Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей. До дня выборов – 18 дней. Но наша городская команда ОПЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке. Мы отбиваемся в судах и воюем в горизбиркоме за главное демократическое право избирать и быть избранными. Возможно, они думают, что таким образом смогут нас сломать. Что мы опустим руки и сдадимся. Но мы будем бороться до конца, так как за нами стоят десятки тысяч людей", - подчеркнул Ильюк.

Напомним, 23 сентября Николаевская городская организация ОПЗЖ выдвинула Ильюка кандидатом в мэры Николаева.

Как сообщали Українські Новини, выборы местных органов власти в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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