В Киеве зафиксировали более 25 тыс. случаев коронавируса с начала пандемии

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 5 октября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 355 человек до 25 091, умерших - на 6 до 436.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки в Киеве выявили 286 больных. 6 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 436 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 091", - сообщил он.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 9 девочек от 3 до 16 лет, а также 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 10 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Среди заболевших 10 медиков.

В больницы столицы 5 октября были госпитализированы 36 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 282 человек, всего коронавирус преодолели 8 545 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 50, Соломянском - 47 и Днепровском - 44 случая.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 286 человек до 24 736, умерших - на 10 до 430.

Кроме того, количество летальных случаев от коронавируса выросло почти в три раза за сутки.

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