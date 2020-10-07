подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
7.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Запорожской области и города Запорожье"

07 октября 2020, среда, 10:59 58
Экономика 2020-10-07T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 7 октября

Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 7 октября

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 7 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 6 октября, повысился на 3 копейки и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,30 3,79
Максимальный 3,61 5,00
Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 октября на 5,28 коп. до 28,4864 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,95 коп. до 28,2545 UAH/USD.

Также международные резервы Национального банка в сентябре сократились на 8,7% до 26,526 млрд долларов.

Тем временем эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD. 

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацв...
Рубль после выходных начал дорожать. Курс российск...
Рубль в конце рабочей недели обвалился...
Рубль продолжает расти в цене. Курс российской нац...
В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки
Сильные дожди, грозы и штормовой ветер. Синоптики предупредили об опасной погоде
Новости
Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, парламентские – 43% 11:07
Количество госпитализированных больных коронавирусом снова выросло 11:00
Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 7 октября 10:59
В Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19 10:44
В этом году с временно оккупированных территорий поступили в вузы 1,9 тыс. человек 10:41
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы 05:30
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
больше новостей
Карантин в Украине действует 210-й день. Какие ограничения установлены в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok