Рубль внезапно подскочил. Курс российской нацвалюты на 7 октября

В среду, 7 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом во вторник, 6 октября, повысился на 3 копейки и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 7 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,30 3,79 Максимальный 3,61 5,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 6 октября на 5,28 коп. до 28,4864 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,95 коп. до 28,2545 UAH/USD.

Также международные резервы Национального банка в сентябре сократились на 8,7% до 26,526 млрд долларов.

Тем временем эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек.

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