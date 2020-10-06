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06 октября 2020, вторник, 11:00 67
Экономика 2020-10-06T11:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября

Рубль подешевел в обменниках. Курс российской нацвалюты на 6 октября

Надежда Комендантова
Рубль, Российский рубль, курс рубля, рубль к гривне
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

Во вторник, 6 октября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом 5 октября, понизился на 2 копейку и составляет 3,27 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля понизился на 3 копейки и составляет 3,76 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 6 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,27 3,76
Максимальный 3,62 5,00
Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют, что официальный курс в Украине может перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 октября на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 копейки в понедельник снизился на 3 копейки до 28,40 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитики спрогнозировали курс в октябре.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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