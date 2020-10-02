За месяц подорожал на 80 копеек: как менялся курс доллара в обменниках в сентябре

В сентябре курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 74,93 коп. до 28,4210 UAH\/USD, курс покупки повысился на 80,36 коп. до 28,2127 UAH\/USD после понижения в августе.Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.Средний курс покупки евро повысился на 40,39 коп. до 32,8096 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 26,91 коп. до 33,3082 UAH\/EUR.Как сообщали Українські Новини, в августе курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,81 коп. до 27,6208 UAH\/USD, курс покупки понизился на 15,72 коп. до 27,3658 UAH\/USD после повышения в июле.Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 30 сентября 28,2127 28,4210 32,8096 33,3082 3,2800 3,7800 Средний курс на 1 сентября 27,4091 27,6717 32,4057 33,0391 3,3300 3,8400 По сравнению с 1 сентября 0,8036 0,7493 0,4039 0,2691 -0,0500 -0,0600 Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.Напомним, в сентябре НБУ больше продавал валюты, чем покупал. Кроме того, Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина.