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  • За месяц подорожал на 80 копеек: как менялся курс доллара в обменниках в сентябре
02 октября 2020, пятница, 05:15 5
Экономика 2020-10-02T05:15:01+03:00
Українські Новини
За месяц подорожал на 80 копеек: как менялся курс доллара в обменниках в сентябре

За месяц подорожал на 80 копеек: как менялся курс доллара в обменниках в сентябре

Валерия Драгомирова
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Курс доллара
Курс доллара

В сентябре курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 74,93 коп. до 28,4210 UAH/USD, курс покупки повысился на 80,36 коп. до 28,2127 UAH/USD после понижения в августе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 40,39 коп. до 32,8096 UAH/EUR, курс продажи повысился на 26,91 коп. до 33,3082 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, в августе курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,81 коп. до 27,6208 UAH/USD, курс покупки понизился на 15,72 коп. до 27,3658 UAH/USD после повышения в июле.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 30 сентября 28,2127 28,4210 32,8096 33,3082 3,2800 3,7800
Средний курс на 1 сентября 27,4091 27,6717 32,4057 33,0391 3,3300 3,8400
По сравнению с 1 сентября 0,8036 0,7493 0,4039 0,2691 -0,0500 -0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Напомним, в сентябре НБУ больше продавал валюты, чем покупал

Кроме того, Минэкономики прогнозирует снижение экономики в случае усиления карантина. 

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