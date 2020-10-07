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07 жовтня 2020, середа, 10:59 9
Економіка 2020-10-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 7 жовтня

Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 7 жовтня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У середу, 7 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом у вівторок, 6 жовтня, підвищився на 3 копійки і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,79 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 жовтня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,30 3,79
Максимальний 3,61 5,00
Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 6 жовтня на 5,28 коп. до 28,4864 UAH / USD, курс купівлі знизився на 5,95 коп. до 28,2545 UAH / USD.

Також міжнародні резерви Національного банку у вересні скоротилися на 8,7%  до 26,526 млрд доларів.

Крім того,  у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок

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