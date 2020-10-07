Рубль раптово підскочив. Курс російської нацвалюти на 7 жовтня

У середу, 7 жовтня, середній курс купівлі рубля в порівнянні з курсом у вівторок, 6 жовтня, підвищився на 3 копійки і становить 3,30 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,79 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,30 3,79 Максимальний 3,61 5,00 Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 6 жовтня на 5,28 коп. до 28,4864 UAH / USD, курс купівлі знизився на 5,95 коп. до 28,2545 UAH / USD.

Також міжнародні резерви Національного банку у вересні скоротилися на 8,7% до 26,526 млрд доларів.

Крім того, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок.

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