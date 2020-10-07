Долар і євро серед тижня обвалилися. Курс валют на 7 жовтня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився на 5,28 коп. до 28,4864 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,95 коп. до 28,2545 UAH/USD порівняно з 6 жовтня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,95 коп. до 33,0182 UAH/EUR, курс продажу знизився на 8,61 коп. до 33,4888 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,2545 28,4864 33,0182 33,4888 3,29 3,82 Максимальний 28,4000 28,6000 33,2000 33,8000 3,61 5,00 Мінімальний 28,0300 28,3800 32,7500 33,2500 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, у вересні долар в обмінниках подорожчав на 80 копійок.



Також курс долара може знову перейти психологічну позначку. Аналітик упевнений, що відмітка в 29 грн за долар досить імовірно буде подолана вже в жовтні.

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