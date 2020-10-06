Доллар и евро дорожают. Курс валют в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 октября на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,10 коп. до 33,0646 UAH/EUR, курс продажи повысился на 16,48 коп. до 33,5557 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,3050 28,5389 33,0646 33,5557 3,27 3,76 Максимальный 28,4400 28,7500 33,3500 33,9000 3,61 4,00 Минимальный 28,1500 28,4500 32,7000 33,3500 2,50 3,61

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 копейки в понедельник снизился на 3 копейки до 28,40 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара может снова перейти психологическую отметку. Аналитики спрогнозировали курс в октябре.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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