Курс доллара для платежных карт продолжает расти в цене

Во вторник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 5 октября на 3,84 коп. до 28,5478 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 28,2058 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 14,62 коп. до 32,9676 UAH/EUR, курс продажи повысился на 13,41 коп. до 33,6130 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,2058 28,5478 32,9676 33,6130 3,52 3,73 Максимальный 28,4000 28,8500 33,3200 34,0000 3,54 3,77 Минимальный 27,0000 28,4500 31,5000 33,4500 3,49 3,69

Как сообщали Українскі Новини, 6 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 5 октября на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Ранее сообщалсь о том, что Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 октября, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

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