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06 октября 2020, вторник, 20:52 226
Общество 2020-10-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области потушили крупный очаг пожара

В Луганской области потушили крупный очаг пожара

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, тушение пожара, пожар в Луганской области
Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС

Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи села Смоляниново. Об этом сообщает ГСЧС 6 октября.

"Один из крупнейших очагов вблизи села Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491 га", – говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.

"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", – уточнили в ГСЧС.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

Тем временем, пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

В Станично-Луганском районе Луганской области из-за масштабных пожаров начали детонировать неразорвавшиеся снаряды. Пожар наблюдается между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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