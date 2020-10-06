В Луганской области потушили крупный очаг пожара

Пожарные к вечеру вторника потушили один из крупнейших очагов пожара в Луганской области – вблизи села Смоляниново. Об этом сообщает ГСЧС 6 октября.

"Один из крупнейших очагов вблизи села Смоляниново Новоайдарского района ликвидован сегодня, 6 октября, около 17:00 на площади 4 тыс. 491 га", – говорится в сообщении.

В ведомстве констатировали, что таким образом ликвидировано девять ячеек из десяти, один очаг – локализован.

"Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", – уточнили в ГСЧС.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.

Тем временем, пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

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