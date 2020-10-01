Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

Президент Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе рабочего визита в Ривненскую область, передают Українськi Новини. "Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров", - сказал он. Зеленский отметил, что это не первые пожары в Луганской области в нынешнем году и для установления их причин открыто уголовное производство. "Это была провокация или какие причины, почему произошли пожары, я пока не могу сказать. Должны сказать профессионалы, должны сказать правоохранители", - сказал он. Он добавил, что по всей Украине в этом году было много пожаров. При этом Президент заверил, что Украина умеет справляться с подобными чрезвычайными событиями быстро и без потерь. Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-центр операции Объединенных сил заявил, что масштабные пожары в Луганской области были вызваны провокациями боевиков с применением трассирующих пуль. В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях. 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.