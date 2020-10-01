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01 октября 2020, четверг, 15:29 10
Общество 2020-10-01T15:30:50+03:00
Українські Новини
Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков

Валерия Драгомирова
Пожары, Обстрелы, Владимир Зеленский, Пожары в Луганской области
Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожары в Луганской области. Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе рабочего визита в Ривненскую область, передают Українськi Новини.

"Я бы с выстрелами не объединял вопрос пожаров", - сказал он.

Зеленский отметил, что это не первые пожары в Луганской области в нынешнем году и для установления их причин открыто уголовное производство.

"Это была провокация или какие причины, почему произошли пожары, я пока не могу сказать. Должны сказать профессионалы, должны сказать правоохранители", - сказал он.

Он добавил, что по всей Украине в этом году было много пожаров.

При этом Президент заверил, что Украина умеет справляться с подобными чрезвычайными событиями быстро и без потерь.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-центр операции Объединенных сил заявил, что масштабные пожары в Луганской области были вызваны провокациями боевиков с применением трассирующих пуль.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.

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