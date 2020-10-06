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06 октября 2020, вторник, 12:08 499
Силовые структуры 2020-10-06T13:00:02+03:00
Українські Новини
ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала

ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала

Надежда Комендантова
Пожар, Спасатели, ГосЧС, пожар в Луганской области, Локализация пожара
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 6 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 8 ячеек ликвидировано, 2 ячейки локализованы. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га", - сказано в нем.

Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд.

Авиацией ГосЧС в течение 5 октября на территории Луганской области совершено 97 сбросов (320 тонн воды).

С начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС).

Как сообщали Українськi Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

Тем временем, пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу.

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ГосЧС ликвидировала 8 очагов пожара в Луганской области, 2 - локализовала
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