В пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек

В результате масштабных пожаров в Луганской области по состоянию на 19:00 четверга, 1 октября, погибли 11 человек, еще 17 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

11 человек погибли, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

"Локализовали и ликвидировали 116 пожаров, еще на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и пострадавших.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.

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